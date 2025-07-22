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Пожар на подстанции обесточил часть Новороссийска

До вечера в Новороссийске планируют восстановить электроснабжение.

Пожар на подстанции обесточил часть Новороссийска.

В результате из строя вышли десять кабельных линий, без электроснабжения остались 11 тысяч человек, три котельные, две насосные станции, два детских сада и ряд предприятий.

Причина возгорания выясняется.

В полночь на место выезжал и.о. замглавы Новороссийска Рафаель Бегляров.

Восстановительные работы продолжались всю ночь. Как рассказал в своем telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, 3 тысячам человек электроснабжение восстановили.

На помощь местным ремонтным бригадам прибывают специалисты из Анапы и Геленджика.

Ориентировочное время окончания восстановительных работ — 18 часов.