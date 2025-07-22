Пожар на подстанции обесточил часть Новороссийска.
В результате из строя вышли десять кабельных линий, без электроснабжения остались 11 тысяч человек, три котельные, две насосные станции, два детских сада и ряд предприятий.
Причина возгорания выясняется.
В полночь на место выезжал и.о. замглавы Новороссийска Рафаель Бегляров.
Восстановительные работы продолжались всю ночь. Как рассказал в своем telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, 3 тысячам человек электроснабжение восстановили.
На помощь местным ремонтным бригадам прибывают специалисты из Анапы и Геленджика.
Ориентировочное время окончания восстановительных работ — 18 часов.