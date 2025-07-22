Регионы России вновь подверглись ударам дронов ВСУ: карта атак 22 июля

В Минобороны рассказали, что всего было сбито 35 беспилотников самолетного типа. Сообщается, что удары не принесли серьезных разрушений. Однако в поселке Красный Сад Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась растительность. Кроме того, ночью вводились ограничения в российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.