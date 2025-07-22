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Регионы России вновь подверглись ударам дронов ВСУ: карта атак 22 июля

Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали восемь российских территорий. Также беспилотники были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области.

Пострадавших и серьезных повреждений от ночных украинских атак не зафиксировано.

Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали восемь российских территорий. Также беспилотники были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области.

В Минобороны рассказали, что всего было сбито 35 беспилотников самолетного типа. Сообщается, что удары не принесли серьезных разрушений. Однако в поселке Красный Сад Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась растительность. Кроме того, ночью вводились ограничения в российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.

Брянская область: больше всего сбитых дронов за ночь.

Силами ПВО в небе над регионом было уничтожено девять дронов ВСУ. Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДрожащие стекла и пожары: что известно об атаке украинских БПЛА на Ростовскую область.

Ростовская область: возгорание растительности.

В небе над Ростовской областью уничтожено 7 украинских дронов. Атакам беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк, Батайск и Азовский район. В поселке Красный Сад Аксайского района из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет.

Калужская область: без пострадавших.

Средства ПВО сбили шесть БПЛА над регионом. Украинские беспилотники были уничтожены на территории Ульяновского, Бабынинского, Жуковского и Перемышльского районов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры в результате атак нет.

Московский регион: возгорание частного дома.

Три беспилотника сбили в небе над Московской областью. Накануне фрагменты одного из уничтоженных БПЛА стали причиной пожара в частном доме в Ивантеевке. В момент попадания осколков в здание там находился мужчина. Он смог самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале.

Самарская область: ограничения в работе интернета.

В небе над Самарской областью было сбито три дрона ВСУ. В целях безопасности в регионе вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. В результате жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале.

Тульская область: угроза атаки БПЛА.

В результате атаки БПЛА ВСУ по Тульской области не выявлено пострадавшихФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

В результате работы подразделений ПВО три беспилотника ВСУ были уничтожены. В регионе рано утром был введен режим опасности атаки БПЛА. Спустя четыре часа он был отменен.

Другие регионы.

Два беспилотника самолетного типа сбито в Белгородской области. По одному над территорией Курского региона и над акваторией Черного моря.

Ограничения в аэропортах.

Этой ночью для безопасности полетов были введены временные ограничения в аэропортах Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч) и Калуга (Грабцево). Ближе к утру работа воздушных гаваней возобновилась. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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