В Самарской области 49-летний мужчина на Hyundai съехал в кювет в селе Балашейка

22 июля в посёлке Балашейка произошла авария. Около 17:00 49-летний мужчина на Hyundai Elantra ехал по улице Ленина. Возле дома № 1 он не рассчитал скорость, съехал в кювет и перевернулся.
Водителя увезли в больницу. Дорожники уже убрали машину с проезжей части. На месте работали сотрудники ГИБДД.
Ранее мы писали о страшном смертельном ДТП в Самарской области. Там мужчина погиб при вылете в кювет.
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