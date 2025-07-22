Пленный боец ВСУ раскрыл, что делали иностранные наемники в Черкасской области. Видео

Стягайло сообщил, что в начале 2022 года добровольно мобилизовался и был направлен в одесскую академию сухопутных войск ВСУ, где служил в ремонтном батальоне. Его направили в 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ на должность механика-водителя БМП-1. По его словам, под Авдеевкой его машина была уничтожена российскими военными во время первого же выезда, после чего он был переведен на должность стрелка в пехоте.