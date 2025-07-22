В Новосибирске задержали хакера, взломавшего 70 веб-камер в ряде городов РФ

В Новосибирске задержали молодого человека, который взломал более 70 веб-камер компаний и организаций, находящихся в разных российских городах. Об этом сообщило УФСБ РФ по Новосибирской области.
Хакером оказался местный житель 2004 года рождения. Он использовал для своих противоправных действий вредоносное программное обеспечение, орудуя в период с 2023 по 2025 год, уточнили в управлении Федеральной службы безопасности.
В отношении новосибирца возбудили четыре уголовных дела о создании, использовании и распространении вредоносного программного обеспечения (ч. 1 ст. 273 УК РФ).
Ранее сотрудники ФСБ проинформировали о задержании в Санкт-Петербурге мужчины, которого заподозрили в пособничестве спецслужбам Украины.