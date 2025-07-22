На поиски пропавших в Белом море волгоградцев вылетел вертолет

Напомним, туристической группе из Волгоградской области, которая отправилась в путешествие на байдарках по Белому морю, понадобилась помощь спасателей. Группа состояла из 9 человек, но лишь двое из них смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до острова Соловецкий. Четверых человек нашли и эвакуировали на спасательных катерах.