На поиски пропавших в Белом море волгоградцев вылетел вертолет

При этом судьба троих туристов остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются, а сегодня, 22 июля, запланирован вылет спасателей на вертолёте МИ-8 МЧС России.
Напомним, туристической группе из Волгоградской области, которая отправилась в путешествие на байдарках по Белому морю, понадобилась помощь спасателей. Группа состояла из 9 человек, но лишь двое из них смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до острова Соловецкий. Четверых человек нашли и эвакуировали на спасательных катерах.
Группа туристов по какой-то причине не зарегистрировалась, как требовалось, в МЧС. Байдарочники выбрали маршрут от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Однако испортившаяся погода изменила их планы.