Зампред правительства Забайкальского края стал участником смертельного ДТП

Ранее стало известно о гибели в ДТП бывшего музыканта рок-группы The Hatters Вадима Рулева и его жены Екатерины. Авария произошла в Ленинградской области. Рулев потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем.