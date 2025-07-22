Зампред правительства Забайкальского края стал участником смертельного ДТП

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров стал участником смертельного ДТП. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Собеседник телеканала рассказал, что Гончаров ехал на личном автомобиле. В аварию он попал на территории Забайкальского края. Чиновник госпитализирован.
По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек, еще пять пострадали.
Ранее стало известно о гибели в ДТП бывшего музыканта рок-группы The Hatters Вадима Рулева и его жены Екатерины. Авария произошла в Ленинградской области. Рулев потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем.