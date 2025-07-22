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Хакера, который взломал более 70 веб-камер компаний, задержали в Новосибирске

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Новосибирске молодого человека, который подозревается в компьютерных атаках на ресурсы российских компаний путем взлома более 70 веб-камер. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в УФСБ по региону.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Новосибирске молодого человека, который подозревается в компьютерных атаках на ресурсы российских компаний путем взлома более 70 веб-камер. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в УФСБ по региону.

— Сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Иркутской области пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, занимавшегося взломом информационных ресурсов российских компаний и организаций, — уточнили в заявлении.

Юноша 2004 года рождения использовал вредоносное программное обеспечение, благодаря которому удалось получить доступ к информационным ресурсам.

Камеры подозреваемый взламывал в разных городах в период с 2023 по 2025 год, уточнили в РИА Новости.

Ранее суд в Москве приговорил к восьми годам колонии основателя «Гражданской школы хакеров» Илью Васильева за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.