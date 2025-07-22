Глава СК РФ Бастрыкин ждет доклад о незаконно торгующих мигрантах в Самаре

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о незаконной торговле мигрантов в Самаре. Расследование началось после скандального видео в телеграм-канале «Самара ДТП».
На кадрах видно, как на улице Иоанна Снычёва, 2, продавщица-иностранка отказалась показывать документы на торговлю и достала нож, угрожая покупателям. Позже на улице Ленина, 16, мужчина, назвавшийся гражданином РФ, также отказался предъявить сертификаты на товар, заявив, что ему «достаточно ИП».
Следственное управление по Самарской области под руководством Павла Олейника доложит о ходе дела. Результаты расследования направят лично Бастрыкину.
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