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В США годовалая девочка выжила после того, как ее выкинули в мусоропровод

Девочку выкинул ее дядя из-за того, что она плакала.

Мужчина из Стейтен-Айленда в США решил выбросить свою годовалую племянницу в мусоропровод из-за того, что она капризничала и мешала ему, ребенок выжил, пишет New York Post со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.

«Полицейские прибыли в здание 195 по улице Штойбен по сообщениям об эмоционально неуравновешенном человеке внутри. Внутри полиция обнаружила ребенка, который получил царапину на туловище, на трех этажах ниже отверстия желоба», — говорится в материале.

Мужчину забрали в полицейский участок, а ребенка направили в медицинский центр Ричмондского университета. Девочка практически не пострадала, она находится в стабильном состоянии.