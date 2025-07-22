В США годовалая девочка выжила после того, как ее выкинули в мусоропровод

Мужчина из Стейтен-Айленда в США решил выбросить свою годовалую племянницу в мусоропровод из-за того, что она капризничала и мешала ему, ребенок выжил, пишет New York Post со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.
«Полицейские прибыли в здание 195 по улице Штойбен по сообщениям об эмоционально неуравновешенном человеке внутри. Внутри полиция обнаружила ребенка, который получил царапину на туловище, на трех этажах ниже отверстия желоба», — говорится в материале.
Мужчину забрали в полицейский участок, а ребенка направили в медицинский центр Ричмондского университета. Девочка практически не пострадала, она находится в стабильном состоянии.