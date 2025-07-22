Тело омского бизнесмена обнаружили в районе местного парка «Зеленый остров»

Ранее бывшего министра транспорта России Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцовском районе Московской области. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. За несколько часов до появления сообщений о смерти Старовойта президент России Владимир Путин освободил его от должности министра транспорта. Что известно о смерти Романа Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».