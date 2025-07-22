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Тело омского бизнесмена обнаружили в районе местного парка «Зеленый остров»

Тело предпринимателя и экс-руководителя «Первой гильдии строителей» Станислава Мацелевича обнаружили в районе омского парка «Зеленый остров». Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в УМВД России по Омской области.

Тело предпринимателя и экс-руководителя «Первой гильдии строителей» Станислава Мацелевича обнаружили в районе омского парка «Зеленый остров». Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в УМВД России по Омской области.

Изначально скончавшегося бизнесмена заметил прохожий. По факту смерти Мацелевича организована проверка.

В 2020 году предпринимателя и его подельников признали виновными в растрате — присвоении страховых взносов, собранных компанией «Стинко», а также в «легализации денежных средств, добытых преступных путем».

Так, Мацелевича приговорили к пяти годам в колонии общего режима. В 2021 году его также признали виновным в ведении незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества, уточнили в РБК.

Ранее бывшего министра транспорта России Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцовском районе Московской области. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. За несколько часов до появления сообщений о смерти Старовойта президент России Владимир Путин освободил его от должности министра транспорта. Что известно о смерти Романа Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

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