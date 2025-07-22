В Екатеринбурге мужчину судят за оскорбление чувств верующих

По мнению следствия, этими действиями обвиняемый проявил неуважение к социальной группе, задев религиозные чувства верующих, а также выразил пренебрежение к православным традициям. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные, принудительные работы либо лишение свободы на год.