В Екатеринбурге мужчину судят за оскорбление чувств верующих

В Железнодорожном райсуде Екатеринбурга слушается дело, касающееся оскорбления религиозных убеждений. Как утверждает обвинение, обвиняемый, будучи управляющим Telegram-канала, специализирующегося на контенте для взрослой аудитории, разместил несколько откровенных снимков девушек, где присутствуют элементы христианской символики, сообщает Свердловский облсуд.
По мнению следствия, этими действиями обвиняемый проявил неуважение к социальной группе, задев религиозные чувства верующих, а также выразил пренебрежение к православным традициям. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные, принудительные работы либо лишение свободы на год.
Сейчас суд изучает материалы, представленные стороной обвинения. Следующее заседание назначено на 22 июля 14.30.