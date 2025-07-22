Пьяного жителя Башкирии спасли от гибели на Нугушском водохранилище

Накануне, 21 июля, сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, дежурившие у Нугушского водохранилища в Мелеузовском районе, услышали крики о помощи. Как выяснилось, мужчина 40−45 лет, будучи в нетрезвом состоянии, переоценил свои силы во время заплыва и начал тонуть в двухстах метрах от суши.