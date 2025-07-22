Пьяного жителя Башкирии спасли от гибели на Нугушском водохранилище

Накануне, 21 июля, сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, дежурившие у Нугушского водохранилища в Мелеузовском районе, услышали крики о помощи. Как выяснилось, мужчина 40−45 лет, будучи в нетрезвом состоянии, переоценил свои силы во время заплыва и начал тонуть в двухстах метрах от суши.
Спасатели моментально среагировали. Сотрудники ведомства на лодке добрались до тонущего, вытащили его из воды и доставили на берег. От медицинской помощи мужчина отказался.
В тот же день произошел еще один инцидент на реке Белой в Гафурийском районе. Там течение унесло мужчину, но ему удалось выбраться на берег и спастись.
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