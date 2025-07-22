«Не доставайся же никому!»: вор оставил сибирячку без пенсии — все были в шоке, узнав, на что пошли деньги

— Как выяснилось, преступник под видом соискателя работы пришел к женщине домой. Хотя она отказала ему в трудоустройстве, он сумел зайти в дом и незаметно вытащил кошелек из сумки в прихожей. Позже он вернулся, отдал пустой кошелек, утверждая, что «нашел его на улице», но денег там уже не было, — сообщили в пресс-службе ведомства.