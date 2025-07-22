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«Не доставайся же никому!»: вор оставил сибирячку без пенсии — все были в шоке, узнав, на что пошли деньги

В Бохане преступник украл и уничтожил пенсию 79-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Необычный случай кражи произошел в Бохане, где молодой человек не просто украл пенсию у пожилой женщины, но и уничтожил деньги. 79-летняя пенсионерка лишилась 28 тысяч рублей, которые только что получила. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД региона.

— Как выяснилось, преступник под видом соискателя работы пришел к женщине домой. Хотя она отказала ему в трудоустройстве, он сумел зайти в дом и незаметно вытащил кошелек из сумки в прихожей. Позже он вернулся, отдал пустой кошелек, утверждая, что «нашел его на улице», но денег там уже не было, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские быстро вычислили подозреваемого. На допросе он признался в краже, но объяснил, что не потратил украденное — а порвал купюры и спрятал обрывки под кустом возле дома потерпевшей. Свои действия он объяснить не смог. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе водитель грузовика насмерть сбил пешехода.