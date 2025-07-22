В Санкт-Петербурге выявили самые опасные места для пешеходов

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) проанализировали более 20 тысяч ДТП за последние пять лет в городе Санкт-Петербург. Цель их исследования заключалась в определении влияния городской инфраструктуры на безопасность пешеходов. В итоге они провели комплексную оценку самых разных факторов городской среды, включая архитектурно-планировочные решения, транспортную инфраструктуру и социальные аспекты. При этом акцент был сделан не только на непосредственные причины ДТП, но и на системные вещи, такие как плотность застройки, типы пешеходных переходов и организация транспортных потоков.