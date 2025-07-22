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В Новороссийске при взрыве в многоэтажке погиб мужчина

Вчера в Новороссийске прогремел хлопок в многоэтажном доме.

Предварительно, в здании произошла вспышка газовоздушной смеси, повлекшая за собой пожар. Взрыв задел три квартиры. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Подробнее об этом ранее писала «НК».

Стало известно, что в результате случившегося погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко.

Отмечается также, что взрывной волной выбило окна и остекление подъезда. Жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице «Новороссийск».

«Введен локальный режим ЧС. Работают правоохранительные органы. Ведётся проверка для установления причин случившегося», — говорится в сообщении.