В Новороссийске при взрыве в многоэтажке погиб мужчина

Предварительно, в здании произошла вспышка газовоздушной смеси, повлекшая за собой пожар. Взрыв задел три квартиры. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Подробнее об этом ранее писала «НК».



Стало известно, что в результате случившегося погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко.



Отмечается также, что взрывной волной выбило окна и остекление подъезда. Жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице «Новороссийск».



«Введен локальный режим ЧС. Работают правоохранительные органы. Ведётся проверка для установления причин случившегося», — говорится в сообщении.