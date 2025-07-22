Зеленский пожаловался, что ЕС оставил Украину без помощи

Зеленский подчеркнул, что у него возникают вопросы к НАТО.
Киев неудовлетворен действиями Европейского союза по вопросу предоставления финансовой помощи. Несмотря на ранее озвученные обещания, Украина до сих пор не получила предусмотренные 150 миллиардов евро поддержки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕFT: ЕС согласовал кредитный фонд для закупок вооружений на 150 млрд евро.
«Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — сказал Зеленский, передает «Страна.ua». Он отметил, что Евросоюз открыл возможность выделения значительных средств для поддержки Украины. Для этого страны-члены ЕС могут взять необходимые суммы под свои обязательства, а затем передать их Киеву. В связи с затягиванием процесса передачи помощи, Зеленский подчеркнул, что у него возникают вопросы не только к странам ЕС, но и к НАТО.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил в интервью агентству Bloomberg, что Евросоюз не может напрямую финансировать закупки американского оружия для Украины из бюджета ЕС. В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность использования общеевропейского кредитного фонда объемом 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, что позволит высвободить дополнительные средства для поддержки Украины.