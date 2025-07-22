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Медведя, напавшего на туристку в палатке, застрелили на Камчатке

Специалисты застрелили на Камчатке медведя, который ранее напал на спящую туристку в палатке. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в KamchatkaMedia.

Специалисты застрелили на Камчатке медведя, который ранее напал на спящую туристку в палатке. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в KamchatkaMedia.

Профессиональные охотники отправились искать животное сразу после полученного сигнала — зверь за это время мог расправиться с другим человеком.

Однако хищник вернулся в палаточный лагерь сразу после инцидента. В Минлесохоты рассказали, что медведь был больным и старым.

Вероятно, зверь не набрал себе достаточного веса за прошлый год, поэтому сейчас ему было сложно охотиться, уточнили в издании.

Инцидент произошел в районе Мутновской сопки в ночь на 18 июля. По данным Минздрава, на туристку напал медведь, когда она находилась в составе тургруппы. При этом группа не была зарегистрирована в экстренных службах. После проверки профильных ведомств возбуждено уголовное дело по факту оказания платных услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В Сети также появилось видео с места, где медведь напал на туристку.