Мощный селевой поток заметили у подножия Эльбруса, объявлен режим ЧС. Видео

В Кабардино-Балкарии продолжается движение селевого потока по руслу реки Герхожансу. Он проходит через город Тырныауз, который находится в 40 километрах к северо-востоку от Эльбруса. В связи с происходящим введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в МЧС республики.