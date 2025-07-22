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Мощный селевой поток заметили у подножия Эльбруса, объявлен режим ЧС. Видео

В Кабардино-Балкарии продолжается движение селевого потока по руслу реки Герхожансу. Он проходит через город Тырныауз, который находится в 40 километрах к северо-востоку от Эльбруса. В связи с происходящим введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в МЧС республики.

Селевой поток проходит у подножия Эльбруса.

В Кабардино-Балкарии продолжается движение селевого потока по руслу реки Герхожансу. Он проходит через город Тырныауз, который находится в 40 километрах к северо-востоку от Эльбруса. В связи с происходящим введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в МЧС республики.

«По состоянию на 07:30 продолжается сход селевых масс по Герхожан-суу. В Эльбрусском районе введен режим ЧС регионального характера», — написало ведомство в telegram-канале.

Там добавили, что часть Тырныауза осталась без электричества, воды и газа. В средней школе № 3 открыт пункт временного размещения. Также повреждена опора моста на федеральной трассе Прохладный — Баксан — Эльбрус, специалисты Минтранса КБР проводят обследование.

На месте работают аварийные службы и сотрудники МЧС, ведутся восстановительные работы. Ситуацию контролирует глава республики Казбек Коков.

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