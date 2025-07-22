При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали мирные жители

В Белгородской области, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в хуторе Леоновка (Валуйский округ) БПЛА нанёс удар по автомобилю.
«Ранены двое мужчин», — написал он в телеграм-канале. «У одного — проникающее ранение грудной клетки, — уточнил глава области. — Множественные осколочные ранения спины, рук и ног». Медиками состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.
У второго мужчины — осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. Предварительно, у него ранения средней степени тяжести.
Оба пострадавших, по словам губернатора, доставляются бригадой медиков в Валуйскую райбольницу.
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