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При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали мирные жители

В Белгородской области, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в хуторе Леоновка (Валуйский округ) БПЛА нанёс удар по автомобилю.

В Белгородской области, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в хуторе Леоновка (Валуйский округ) БПЛА нанёс удар по автомобилю.

«Ранены двое мужчин», — написал он в телеграм-канале. «У одного — проникающее ранение грудной клетки, — уточнил глава области. — Множественные осколочные ранения спины, рук и ног». Медиками состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

У второго мужчины — осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. Предварительно, у него ранения средней степени тяжести.

Оба пострадавших, по словам губернатора, доставляются бригадой медиков в Валуйскую райбольницу.

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