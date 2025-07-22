Обыски проходят у вице-губернатора Брянской области Симоненко

Сотрудники правоохранительных органов организовали обыски у заместителя главы Брянской области Николая Симоненко. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в правоохранительных органах.
Там также уточнили, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела об оборонительных сооружениях.
— Они проводятся у него дома и на рабочем месте, — добавил источник.
Несмотря на это, процессуального статуса у Симоненко пока нет.
11 июля правоохранители также провели обыски в администрации Махачкалы и двух управлениях городской мэрии в рамках расследования уголовного дела о халатности при расселении жителей аварийного общежития.