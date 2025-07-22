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Обыски проходят у вице-губернатора Брянской области Симоненко

Сотрудники правоохранительных органов организовали обыски у заместителя главы Брянской области Николая Симоненко. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов организовали обыски у заместителя главы Брянской области Николая Симоненко. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в правоохранительных органах.

Там также уточнили, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела об оборонительных сооружениях.

— Они проводятся у него дома и на рабочем месте, — добавил источник.

Несмотря на это, процессуального статуса у Симоненко пока нет.

В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФСБ, уточнили в ТАСС.

11 июля правоохранители также провели обыски в администрации Махачкалы и двух управлениях городской мэрии в рамках расследования уголовного дела о халатности при расселении жителей аварийного общежития.