Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского отправили в колонию на 7 лет

Все вскрылось в феврале 2024 года. После возбуждения дела силовик был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. Дело направили в суд зимой нынешнего года. Гособвинитель просил назначить Юрию Кувикину 11 лет колонии общего режима, со штрафом в 3 млн рублей. Также его требовали лишить права занимать должности на госслужбе на 5 лет, с лишением специального звания «майор полиции». Как отмечали в прокуратуре, сам Кувикин свою вину так и не признал.