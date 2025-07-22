Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского отправили в колонию на 7 лет

Как показало расследование, за это он давал возможность сдающим теоретический экзамен на водительские права использовать при решении экзаменационных вопросов технические устройства для получения правильных ответов.
Все вскрылось в феврале 2024 года. После возбуждения дела силовик был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. Дело направили в суд зимой нынешнего года. Гособвинитель просил назначить Юрию Кувикину 11 лет колонии общего режима, со штрафом в 3 млн рублей. Также его требовали лишить права занимать должности на госслужбе на 5 лет, с лишением специального звания «майор полиции». Как отмечали в прокуратуре, сам Кувикин свою вину так и не признал.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу были проведены осмотры места происшествия, предметов и документов, допросы свидетелей и обвиняемого, очные ставки. Проанализирована должностная и характеризующая документация. Приговором суда Кувикину назначено 7 лет колонии общего режима, со штрафом в 2 млн рублей.
Как заявил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, изобличили осужденного оперативники регионального управления ФСБ и сыщики управления собственной безопасности областного полицейского Главка.
«Указанное бывшее должностное лицо в прошлом году уже уволено из органов МВД по отрицательным мотивам в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД», — отметил полковник Горелых.