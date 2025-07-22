Экс-лидер российской банды «шубников» вновь арестован за очередные преступления

После освобождения в 2012 году экс-бандит пытался вести законопослушный образ жизни, занявшись мясным бизнесом. Однако, как показало время, криминальное прошлое вновь дало о себе знать. В апреле 2025 года оперативники задержали Кузнецова на собственном участке, где он выращивал запрещенные растения.