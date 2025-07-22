Экс-лидер российской банды «шубников» вновь арестован за очередные преступления

В Самаре задержан бывший главарь одной из самых жестоких преступных группировок 90-х годов. На этот раз 54-летнего бандита арестовали за выращивание марихуаны, сообщает KP.RU.
В 1990-е годы банда, известная как «шубники», терроризировала местных торговцев. Под прикрытием милицейских удостоверений преступники грабили «челноков», вымогали деньги и хладнокровно убивали жертв выстрелами в голову. Сам главарь, будучи сотрудником правоохранительных органов, использовал служебное положение для прикрытия преступной деятельности.
После освобождения в 2012 году экс-бандит пытался вести законопослушный образ жизни, занявшись мясным бизнесом. Однако, как показало время, криминальное прошлое вновь дало о себе знать. В апреле 2025 года оперативники задержали Кузнецова на собственном участке, где он выращивал запрещенные растения.
Этот арест стал новым витком в криминальной биографии некогда грозного преступника, чье имя в 90-е годы наводило ужас на весь самарский бизнес. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье о незаконном обороте наркотиков.
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