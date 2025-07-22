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Обвинительница сексуального преступника Эпштейна давно призывала ФБР расследовать действия Трампа

Художница Мария Фармер, которая почти три десятилетия назад впервые обвинила финансиста Джеффри Эпштейна и его подельницу, светскую львицу Гислейн Максвелл в сексуальном насилии, рассказала New York Times, что уже тогда она призывала сотрудников правоохранительных органов расследовать дела влиятельных людей, находящихся в их окружении, включая Дональда Трампа.

Художница Мария Фармер, которая почти три десятилетия назад впервые обвинила финансиста Джеффри Эпштейна и его подельницу, светскую львицу Гислейн Максвелл в сексуальном насилии, рассказала New York Times, что уже тогда она призывала сотрудников правоохранительных органов расследовать дела влиятельных людей, находящихся в их окружении, включая Дональда Трампа.

Художница Мария Фармер была одной из первых женщин, сообщивших об Эпштейне и его партнерше Максвелл о сексуальных преступлениях еще в 1996 году, когда, согласно новому интервью The New York Times, она также назвала Трампа среди других близких к Эпштейну людей достойным внимания.

Фармер повторила это сообщение, как она рассказала «Нью-Йорк Таймс», когда в 2006 году ее повторно допрашивало ФБР по поводу Эпштейна. Она упомянула имя Трампа специально из-за неприятной встречи с ним однажды поздно вечером в 1995 году в офисе Эпштейна, о которой, по ее словам, она тогда рассказала сотрудникам правоохранительных органов и с тех пор рассказывала публично.

Фармер рассказала, что она «давно задавалась вопросом», как правоохранительные органы реагировали на ее жалобы в 1996 и 2006 годах.

В 2008 году, напоминает The Guardian, Эпштейн заключил сделку с федеральными прокурорами Южной Флориды, которая позволила ему избежать более серьезных федеральных обвинений, признав себя виновным в государственных преступлениях, связанных с привлечением к проституции лица моложе 18 лет и склонением к проституции. Следователи утверждают, что он покончил жизнь самоубийством в 2019 году в тюремной камере, ожидая суда за торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

Гислейн Максвелл в 2022 году была приговорена к 20 годам тюремного заключения за торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, отмечает The Guardian.

Свидетельство Фармер может указывать на то, в каком контексте имя Трампа может фигурировать в неизданных файлах, связанных с Эпштейном, что вызвало беспрецедентную ярость и разногласия среди обычно лояльных сторонников президента США, подчеркивает The Guardian.

Любые документальные свидетельства попыток Фармер привлечь внимание ФБР к сообщникам Эпштейна могут оказаться политически опасными для Трампа, который пытался — но безуспешно — отвлечь внимание от своих связей с осужденным сексуальным преступником. Рассказ Марии Фармер также может вызвать еще большее недоверие к официальной версии событий, включая выводы о том, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством.

Обширные досье Эпштейна почти наверняка содержат множество записей, которые не были обнародованы, и, вероятно, включают имена и подробности подсказок, улик, свидетельских показаний и взаимоотношений, которые были собраны в ходе расследования, но, возможно, не были подтверждены или на которые можно было положиться при судебном преследовании его и Максвелл.

Правоохранительные органы пока не обвиняли Трампа в каких-либо правонарушениях, связанных с Эпштейном, и он никогда не был назван объектом какого-либо расследования, отмечает The Guardian.

Белый дом оспорил заявление Фармер и сообщил, что Трамп прекратил дружбу с Эпштейном много лет назад.

Отношения Трампа с Эпштейном вновь стали объектом пристального внимания после того, как его генеральный прокурор Пэм Бонди и директор ФБР Кэш Патель отказались от ранее данных обещаний обнародовать материалы расследования в отношении Эпштейна.

Трамп отреагировал на негативную реакцию со стороны своих сторонников — и демократов — с нарастающей яростью. Но это не смягчило негативную реакцию, и затем Трамп призвал к публичному обнародованию соответствующих показаний большого жюри в рамках судебного преследования Эпштейна, настаивая на том, что ему нечего скрывать.

Марии Фармер было около 20 лет, когда она работала на Эпштейна в 1995 и 1996 годах, первоначально приобретая предметы искусства от его имени, но позже стала работать администратором в его таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде и наблюдать за приходами и уходами девушек, молодых женщин и знаменитостей.

Однажды вечером в 1995 году Фармер рассказала, что ее вызвали в офис Эпштейна в роскошном здании на Манхэттене. Она пришла в шортах для бега. Затем, по словам Фармер, появился Трамп в костюме.

Фармер сказала, что ей стало страшно, когда Трамп навис над ней, уставившись на ее голые ноги. Эпштейн вошел в комнату, и она вспомнила, как он сказал Трампу: «Нет, нет. Она здесь не для тебя».

Двое мужчин вышли из комнаты, и Фармер утверждает, что случайно услышала, как Трамп прокомментировал, что, по его мнению, ей 16 лет. Фармер рассказала The New York Times, что больше у нее не было с ним никаких тревожных контактов и она никогда не видела, чтобы он вел себя неподобающим образом с другими девушками или женщинами.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал The New York Times, что «президент никогда не был в его кабинете», имея в виду кабинет Эпштейна. «Дело в том, что президент выгнал его из своего клуба за то, что он был подлецом».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила: «Тупые репортеры NYTimes отчаянно перерабатывают новостные сюжеты, пытаясь связать президента Трампа с Джеффри Эпштейном. То, что Эпштейн был членом клуба “Мар-а-Лаго”, не новость, потому что это тот самый клуб, из которого Дональд Трамп выгнал Эпштейна за то, что он был подонком. Эти истории — усталые и жалкие попытки отвлечь внимание от успехов администрации президента Трампа.».

Позиция президента в отношении Эпштейна изменилась, отмечает The Guardian. В 2002 году сообщалось, что Трамп называл Эпштейна «потрясающим парнем», и есть видеозаписи совместной вечеринки этой пары в Нью-Йорке за несколько лет до того, как он пришел в политику.

В 2019 году Трамп неоднократно заявлял журналистам, что он «не фанат» Эпштейна и разорвал с ним отношения два десятилетия назад. В августе того же года, после смерти Эпштейна, Трамп ретвитнул пост, в котором утверждалось, что бывший президент США Билл Клинтон был причастен к смерти Эпштейна. (Клинтон отрицал, что ему что-либо известно о преступлениях Эпштейна, и отрицал, что когда-либо посещал частный остров Эпштейна.).

В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп настойчиво заявлял, что он склонен обнародовать федеральные досье на Эпштейна на фоне растущего давления со стороны своей базы и высокопоставленных сторонников, которые давно подозревали нечестную игру властей, отчасти для того, чтобы скрыть гораздо более крупный уголовный скандал с участием богатых и влиятельных демократов.

Статья в The New York Times, опубликованная в воскресенье, появилась всего через несколько дней после того, как The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в 2003 году отправил Эпштейну поздравление с сексуальным подтекстом на день рождения. Трамп назвал репортаж мистификацией и подал иски против новостной организации и ее владельцев, включая Руперта Мердока, на сумму не менее 10 миллиардов долларов за клевету.

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