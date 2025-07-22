Обвинительница сексуального преступника Эпштейна давно призывала ФБР расследовать действия Трампа

Фармер повторила это сообщение, как она рассказала «Нью-Йорк Таймс», когда в 2006 году ее повторно допрашивало ФБР по поводу Эпштейна. Она упомянула имя Трампа специально из-за неприятной встречи с ним однажды поздно вечером в 1995 году в офисе Эпштейна, о которой, по ее словам, она тогда рассказала сотрудникам правоохранительных органов и с тех пор рассказывала публично.