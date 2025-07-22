Умер польский генерал Скшипчак, угрожавший ликвидацией Калининграда

В России Скшипчак стал широко известен после заявлений о Калининградской области. В интервью польскому изданию Super Express генерал утверждал, что регион с 1945 года «оккупирован Россией» и призывал поднять вопрос о его принадлежности. Он также отмечал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией Калининградская область может быть «ликвидирована».