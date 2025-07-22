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Умер польский генерал Скшипчак, угрожавший ликвидацией Калининграда

На 69-м году жизни скончался бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак, который угрожал ликвидацией Калининграда. О его смерти сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Скшипчак продолжал работать в оборонном ведомстве.

На 69-м году жизни скончался бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак, который угрожал ликвидацией Калининграда. О его смерти сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«До нас дошла печальная информация о смерти генерала Вальдемара Скшипчака. Это огромная потеря для близких и для нашей военной семьи», — написал Косиняк-Камыш в социальной сети X. Причины смерти генерала не уточняются.

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Скшипчак занимал пост командующего Сухопутными войсками Польши с 2006 по 2009 год. После ухода в отставку он продолжал работать в оборонном ведомстве, был советником министра национальной обороны, а также заместителем госсекретаря по вооружениям и модернизации.

В России Скшипчак стал широко известен после заявлений о Калининградской области. В интервью польскому изданию Super Express генерал утверждал, что регион с 1945 года «оккупирован Россией» и призывал поднять вопрос о его принадлежности. Он также отмечал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией Калининградская область может быть «ликвидирована».

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