Названа причина обысков у вице-губернатора Брянской области

«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области [Николая] Симоненко», — рассказали правоохранители в разговоре с ТАСС. Там уточнили, что следственные мероприятия проходят дома и на рабочем месте Симоненко, однако процессуального статуса он пока не имеет. В операции участвуют сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ФСБ.