Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина обысков у вице-губернатора Брянской области

Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В обысках участвуют сотрудники МВД и ФСБ.

Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области [Николая] Симоненко», — рассказали правоохранители в разговоре с ТАСС. Там уточнили, что следственные мероприятия проходят дома и на рабочем месте Симоненко, однако процессуального статуса он пока не имеет. В операции участвуют сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ФСБ.

Симоненко курирует работу департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции Брянской области. В 2005 году назначен замгубернатора по вопросам АПК и природопользования.