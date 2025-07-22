Названа причина обысков у вице-губернатора Брянской области

Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области [Николая] Симоненко», — рассказали правоохранители в разговоре с ТАСС. Там уточнили, что следственные мероприятия проходят дома и на рабочем месте Симоненко, однако процессуального статуса он пока не имеет. В операции участвуют сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ФСБ.
Симоненко курирует работу департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции Брянской области. В 2005 году назначен замгубернатора по вопросам АПК и природопользования.