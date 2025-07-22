Младенец забился в судорогах и впал в кому после обрезания на дому в Подмосковье

Семья с четырьмя детьми прибыла в Россию из Таджикистана и не оформила соответствующие документы для постановки на учёт. Для проведения традиционного религиозного обряда пригласили знакомого хирурга, работающего в местной больнице Подмосковья. Во время процедуры у младенца начались судорожные приступы, после чего ребёнок ослаб, побледнел и перестал адекватно реагировать.