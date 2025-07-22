Приставы Самарской области помогли матери с двумя детьми вселиться в квартиру

Бывший муж не пускал женщину в дом до вмешательства правоохранителей. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального ГУ ФССП.
Житель Чапаевска не планировал делить трехкомнатную квартиру с экс-супругой с двумя детьми. Последняя решила проблему через суд. Тот постановил предоставить ей и несовершеннолетним жилье.
Материалы получили приставы. При этом местный вновь заключил брак и переписал долю на новую жену. Сотрудники завели еще одно исполнительное производство уже на нее. Взыскали сбор в 5 тыс. рублей и запретили покидать страну.
После этого собственница передала женщине с двумя детьми ключи от дома.
Ранее в Самаре нарушительница восстановила перепланировку квартиры по решению суда.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.