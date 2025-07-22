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Приставы Самарской области помогли матери с двумя детьми вселиться в квартиру

Бывший муж не пускал женщину в дом до вмешательства правоохранителей.

Бывший муж не пускал женщину в дом до вмешательства правоохранителей. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального ГУ ФССП.

Житель Чапаевска не планировал делить трехкомнатную квартиру с экс-супругой с двумя детьми. Последняя решила проблему через суд. Тот постановил предоставить ей и несовершеннолетним жилье.

Материалы получили приставы. При этом местный вновь заключил брак и переписал долю на новую жену. Сотрудники завели еще одно исполнительное производство уже на нее. Взыскали сбор в 5 тыс. рублей и запретили покидать страну.

После этого собственница передала женщине с двумя детьми ключи от дома.

Ранее в Самаре нарушительница восстановила перепланировку квартиры по решению суда.

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