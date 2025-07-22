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В КБР эвакуировали жителей Эльбрусского района из-за схода мощных селей

Часть жителей, оставшихся без света, воды и газа, эвакуировали в пункты временного размещения.

Источник: Аргументы и факты

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после схода мощных селей введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили местные власти.

Часть жителей, оставшихся без света, воды и газа, эвакуировали в пункты временного размещения.

Сель повредил опору моста на федеральной трассе в Тырныаузе. Жителям рекомендуют временно воздержаться от поездок из-за сохраняющейся угрозы.

Также сообщается, что в районе схода селя в городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии объездные дороги перекрыты для безопасности. Администрация района призывает туристов и местных жителей не покидать свои места.