В КБР эвакуировали жителей Эльбрусского района из-за схода мощных селей

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после схода мощных селей введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили местные власти.
Часть жителей, оставшихся без света, воды и газа, эвакуировали в пункты временного размещения.
Сель повредил опору моста на федеральной трассе в Тырныаузе. Жителям рекомендуют временно воздержаться от поездок из-за сохраняющейся угрозы.
Также сообщается, что в районе схода селя в городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии объездные дороги перекрыты для безопасности. Администрация района призывает туристов и местных жителей не покидать свои места.