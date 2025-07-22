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84-летняя россиянка провела почти сутки в лесу после того, как заблудилась

Пожилая жительница Красноярского края отдыхала на озере Тагарском в Минусинском районе.

Пожилая жительница Красноярского края отдыхала на озере Тагарском в Минусинском районе. 18 июля она отправилась в лес, но к вечеру не вернулась. Ее подруга, с которой они вместе проводили время, сразу же обратилась в полицию.

На следующий день, рано утром, кинолог Руслан Чугин со служебной собакой Рокси начал поиски. Пес быстро взял след и привел полицейского к пенсионерке. Как выяснилось, женщина заблудилась, устала и решила прилечь отдохнуть. Несмотря на долгое пребывание в лесу, она чувствовала себя нормально и не нуждалась в медицинской помощи. Сотрудники полиции доставили ее в город.

Благодаря оперативным действиям кинолога и его четвероногой напарницы пенсионерка была найдена живой и невредимой.