Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова

Совет Федерации проголосовал за назначение Подносовой на должность председателя Верховного суда 17 апреля 2024 года. Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Пост председателя ВС стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.