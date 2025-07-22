Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова», — сказали в суде.
Совет Федерации проголосовал за назначение Подносовой на должность председателя Верховного суда 17 апреля 2024 года. Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Пост председателя ВС стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.
Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работала судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.