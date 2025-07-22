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Умер угрожавший Калининграду ликвидацией польский генерал

Умер генерал польской армии в отставке Вальдемар Скшипчак скончался. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Источник: РИА "Новости"

«Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака», — написал глава польского оборонного ведомства, подчеркнув, что для Варшавы это «огромная потеря».

Отмечается, что угрожавший ликвидацией Калининградской области Скшипчак 7 февраля назвал регион «оккупированной территорией».

Ранее Скшипчак заявил, что президент США Дональд Трамп проиграл первый раунд переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он также выразил надежду, что Вашингтон изменит свою позицию в отношении Москвы.

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