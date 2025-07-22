По разные стороны баррикад: что известно об отношениях главкома ВСУ Сырского с родителями

С началом СВО Сырский сократил контакты с родителями, которые являются патриотами РФ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил своих родителей лечиться в Москву. Мужчина перевел им почти один миллион рублей. У 86-летнего отца Сырского проблемы со здоровьем.
С родными военнослужащий в последние годы практически не общается. Причина кроется в разногласиях по поводу начала спецоперации на Украине. Сырский с родителями находится по разные стороны баррикад. Мама и отец главкома ВСУ являются патриотами России и были крайне удивлены, когда президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского на такую должность.
Миллион на лечение отца.
Месяц лечения отца в столичной клинике обходится главкому ВСУ в миллион рублейФото: Официальный сайт президента Украины.
Своих родителей Сырский отправил на лечение и реабилитацию в Московский регион. Как пишет telegram-канал Shot, с апреля текущего года отец генерала, 86-летний Станислав Сырский, страдает от заболевания головного мозга, которое усугубилось после перенесенного им коронавируса. Изначально лечение проходило во Владимире, где проживают родители главкома ВСУ. Однако местные врачи не смогли помочь. В связи с этим Александр Сырский принял решение перевести родителей в Москву.
Сырский-старший проходит лечение в отдельной палате столичной клиники, где рядом с ним постоянно находится супруга. Ежемесячные расходы на его пребывание в медицинском учреждении обходятся для главнокомандующего в один миллион рублей.
Отношения Сырского с родителями.
В последнее время отношения генерала с родителями ухудшились из-за СВО и разных позиций относительно спецоперации. Особенно они обострились, когда стало известно, что в феврале 2024 года Сырского назначили на должность главкома ВСУ. Это стало шоком для семьи, которая занимает пророссийскую позицию, а его родители регулярно участвовали в шествии «Бессмертного полка».
Стыд за сына.
Назначение Сырского на новую должность не только внесло раздор в отношения с родителями, но и серьезно подорвало их здоровьеФото: Официальный сайт президента Украины.
Чете Сырских было буквально стыдно смотреть людям в глаза, рассказала журналистам RT знакомая семьи Ольга. По ее мнению, супружеская пара проявляла чрезмерную мягкость в воспитании детей. Как рассказала знакомая Сырских, в настоящее время они полностью избегают разговоров о своем сыне Александре, словно он никогда не существовал. Она также отметила, что некоторые жители Владимира, где проживают пожилые родители, обвиняют их в том, что они воспитали «такого злодея».
На какое-то время внимания прессы к ним стало так много, что супруги пустили слух о переезде. Хотя на самом деле они продолжили жить во Владимире в той же квартире. Журналисты aif.ru выяснили, что пожилая пара проживает за закрытыми дверями, словно «в бункере».
После чего журналисты отправились в местный храм, который ранее часто посещала мать Сырского. Там рассказали, что в недалеком прошлом женщина была активной и выглядела моложаво, однако из-за стресса сильно потеряла в весе. Также подорвалось и здоровье Сырского-старшего.