По разные стороны баррикад: что известно об отношениях главкома ВСУ Сырского с родителями

Чете Сырских было буквально стыдно смотреть людям в глаза, рассказала журналистам RT знакомая семьи Ольга. По ее мнению, супружеская пара проявляла чрезмерную мягкость в воспитании детей. Как рассказала знакомая Сырских, в настоящее время они полностью избегают разговоров о своем сыне Александре, словно он никогда не существовал. Она также отметила, что некоторые жители Владимира, где проживают пожилые родители, обвиняют их в том, что они воспитали «такого злодея».