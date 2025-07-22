Скончалась Подносова, которая заменила Лебедева на посту главы Верховного суда

В апреле 2024 года она была назначена на пост председателя Верховного суда после смерти Лебедева. Ее общий трудовой стаж Подносовой в сфере юриспруденции составляет 48 лет, из которых свыше 33 лет она занимала должность судьи. К 2020 году на ее рассмотрение поступило 11 737 кассационных жалоб и представлений по решениям арбитражных судов.