Скончалась Подносова, которая заменила Лебедева на посту главы Верховного суда

Подносова скончалась после борьбы с тяжелой болезнью.
Занимавшая пост председателя Верховного суда России после Вячеслава Лебедева Ирина Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни .Об этом сообщил источник ТАСС.
«Ирина Подносова ушла из жизни», — сообщил ТАСС со ссылкой на слова источника в окружении погибшей. На момент смерти ей был 71 год. В течение продолжительного времени Подносова боролась с тяжелым заболеванием.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о претенденте на должность главы Верховного суда Подносовой.
В апреле 2024 года она была назначена на пост председателя Верховного суда после смерти Лебедева. Ее общий трудовой стаж Подносовой в сфере юриспруденции составляет 48 лет, из которых свыше 33 лет она занимала должность судьи. К 2020 году на ее рассмотрение поступило 11 737 кассационных жалоб и представлений по решениям арбитражных судов.