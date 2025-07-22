В Самарской области 22 июля отключили мобильный интернет для защиты от БПЛА

В ночь на 22 июля в Самарской области произошла попытка атаки на одно из промышленных предприятий.
Несколько вражеских беспилотников были нейтрализованы, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. Пострадавших не было.
Для защиты региона и подавления беспилотных летательных аппаратов временно ограничили работу мобильного интернета.
Эксперты поделились полезными советами на случай отключения интернета.
Андрей Чечулин, глава Центра цифровой криминалистики РАН, подчеркнул, что платежные терминалы функционируют через проводное соединение, а банковские карты безопаснее Системы быстрых платежей (СБП). Однако при отсутствии интернета карты могут не работать, поэтому лучше заранее снять наличные.
Юрий Вейков, председатель Некоммерческого партнерства таксомоторных предприятий, рекомендовал связываться с водителями такси по телефону, вместо использования приложений. Водителям он дал такой же совет.
Ранее мы писали, что водительские права в Самаре подорожают в два раза с 1 сентября. Законодатели утверждают, что повышение тарифов необходимо, так как они не изменялись с 2014 года.
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