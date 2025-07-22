Из социально-реабилитационного центра на Кубани сбежали два подростка

Ранее «Югополис» сообщал, что в апреле 2025 года из социально-реабилитационного центра в Усть-Лабинском районе сбежали двое воспитанников (12 и 13 лет). Мальчишек нашли на следующий день в Адыгее. Аналогичный случай произошел в Павловском районе. Там трое подростков не просто сбежали, но и угнали машину воспитателя. Возбуждено уголовное дело.