Из социально-реабилитационного центра на Кубани сбежали два подростка

Очередной побег из социально-реабилитационного центра на Кубани устроили подростки. Из учреждения, расположенного в станице Новоминской Каневского района, сбежали два мальчика.
Полиция с вечера 21 июля разыскивает 16-летнего Александра Марышова и 17-летнего Дмитрия Семенова. Оба — жители Краснодара.
Всех, кто что-либо знает о подростках, полиция просит позвонить по телефону дежурной части 88616445702.
Ранее «Югополис» сообщал, что в апреле 2025 года из социально-реабилитационного центра в Усть-Лабинском районе сбежали двое воспитанников (12 и 13 лет). Мальчишек нашли на следующий день в Адыгее. Аналогичный случай произошел в Павловском районе. Там трое подростков не просто сбежали, но и угнали машину воспитателя. Возбуждено уголовное дело.