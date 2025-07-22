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После смерти двух молодых туристов на популярном курорте отменили музыкальные мероприятия

На Ибице отменяются музыкальные мероприятия после того, как за две недели там умерли двое британцев.

На Ибице отменяются музыкальные мероприятия после того, как за две недели там умерли двое британцев. Хоккеист Гэри Келли скончался в отеле Ibiza Rocks, как и его соотечественник шотландец Эван Томсон, который разбился насмерть 7 июля в трагическом инциденте.

Отель и музыкальное заведение на Ибице отменили ряд музыкальных мероприятий после того, как в течение двух недель на его территории погибли двое британцев, пишет The Guardian.

В понедельник в отеле Ibiza Rocks скончался 19-летний Гэри Келли, профессиональный хоккеист, выступавший за «Данди Старз». Его клуб отдал дань уважения «чрезвычайно талантливому и харизматичному человеку», у которого «было большое будущее впереди».

Это произошло через две недели после смерти другого шотландского туриста, 26-летнего Эвана Томсона, который разбился насмерть в отеле 7 июля.

Отель, который также является музыкальным центром под открытым небом, решил приостановить запланированную программу мероприятий из-за «серьезности ситуации и из уважения к тем, кто в ней участвует».

В заявлении отеля говорилось: «Мы глубоко потрясены и опустошены недавними трагическими инцидентами. Нашим приоритетом является поддержка пострадавших и их близких в это невероятно трудное время и всестороннее содействие властям в проведении расследований. Безопасность и благополучие наших гостей были и всегда будут нашим главным приоритетом».

На этой неделе должен был выступить рэпер Dizzee Rascal, а 30 июля ожидалось выступление драм-н-бейс-группы Rudimental. В отеле не уточнили, сколько мероприятий было отменено.

Представитель британского Министерства иностранных дел, по делам содружества и развития заявил: «Мы поддерживаем семью британца, который погиб в Испании, и находимся в контакте с местными властями».

В хоккейной команде «Данди Старз» заявили: «Мы выражаем наши мысли и соболезнования семье и всем друзьям Гэри в это чрезвычайно трудное время. Все в клубе, включая игроков, персонал, руководство и собственников, убиты горем, услышав эту трагическую новость. Гэри был чрезвычайно талантливым и харизматичным человеком, у которого было большое будущее. Его потеря повлияет на многих в хоккейном сообществе и за его пределами. Нам будет его очень не хватать. Мы уважаем и поддерживаем просьбу семьи сохранить конфиденциальность в это чрезвычайно трудное время».

Другие хоккейные команды также отдали дань уважения Келли. В заявлении, опубликованном в соцсети, the Glasgow Clan говорится: «Это поистине душераздирающие новости. Мы думаем обо всех, кого затронул этот трагический инцидент в это невероятно трудное время».

Представитель «Уитли Уорриорз», за который Келли недолго играл, сказал: «В сезоне 2023/24 Гэри выступал за “Уорриорз” всего несколько раз, но был популярным игроком в раздевалке, несмотря на то, что провел в “Уитли” совсем немного времени».

Мать другого погибшего — Томсона — отдала дань уважения своему сыну в посте в социальных сетях. «Я совершенно убита горем, когда пишу и сообщаю вам всем, что ранее на этой неделе мой сын Эван попал в трагическую аварию во время отпуска со своими друзьями на Ибице и, к сожалению, скончался», — написала она, добавив: «Мы все абсолютно разбиты».