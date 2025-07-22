После смерти двух молодых туристов на популярном курорте отменили музыкальные мероприятия

В хоккейной команде «Данди Старз» заявили: «Мы выражаем наши мысли и соболезнования семье и всем друзьям Гэри в это чрезвычайно трудное время. Все в клубе, включая игроков, персонал, руководство и собственников, убиты горем, услышав эту трагическую новость. Гэри был чрезвычайно талантливым и харизматичным человеком, у которого было большое будущее. Его потеря повлияет на многих в хоккейном сообществе и за его пределами. Нам будет его очень не хватать. Мы уважаем и поддерживаем просьбу семьи сохранить конфиденциальность в это чрезвычайно трудное время».