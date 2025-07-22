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Стендапер Котофеева отменила концерт в Москве из-за угроз взорвать площадку

Стендапер Катя Котофеева отменила концерт в Москве из-за угроз взорвать площадку в день выступления. Об этом во вторник, 22 июля, пишет Telegram-канал Mash.

Стендапер Катя Котофеева отменила концерт в Москве из-за угроз взорвать площадку в день выступления. Об этом во вторник, 22 июля, пишет Telegram-канал Mash.

В день перед выступлением комик получила сообщение, в котором неизвестный написал: «Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего, гранат хватит».

Котофеева уведомила организаторов, и те отметили мероприятие. Приехавшая на площадку полиция осмотрела ее территорию, но не нашла взрывчатку и опасных предметов.

Представитель комика сообщила, что ситуация не сказалась на будущих выступлениях Котофеевой, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно о том, что сотрудники бразильской полиции смогли помешать исполнению теракта на выступлении американской певицы Леди Гаги. Злоумышленники, по данным полицейских, набирали людей, чтобы те совершили нападение с использованием самодельной взрывчатки. Организатора оперативно задержали.

В августе прошлого года ЦРУ передало австрийским властям разведданные о планах «Исламского государства»* устроить теракт на концертах американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Его планировали четверо человек, которые были связаны с ИГИЛ*. Полученные данные позволили правоохранителям в Австрии арестовать подозреваемых. У некоторых из них при обысках обнаружили составные части бомб, они имели доступ к концертной площадке.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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