NYP: канадец убил дочь из-за беспорядка дома и спрятал ее тело под бревном

Правоохранители обвинили 45-летнего Лучано Фраттолин из Монреаля в убийстве 9-летней дочери, он спрятал тело девочки в лесу под бревном, пишет New York Post.
«Фраттолин был арестован и обвинен в убийстве дочери Мелины после того, как полицейские заявили, что он позвонил и сделал поддельное заявление о похищении, утверждая, что ее увезли двое мужчин в белом фургоне в субботу», — говорится в материале.
Сам Фраттолин признался в том, что его раздражали «грязные художественные проекты» и «хаос из игрушек», оставляемый дочерью. По словам мужчины, он одержим поддержанием идеального порядка.
По данным силовиков, ранее канадец привлекался к ответственности из-за «жестоких наклонностей».
Фраттолин приехал с дочерью в американскую деревню Лейк-Джордж на отдых, тело девочки было обнаружено в 48 км от поселения.
Ранее в США годовалая девочка выжила после того, как ее выкинули в мусоропровод.