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NYP: канадец убил дочь из-за беспорядка дома и спрятал ее тело под бревном

Мужчину арестовали после того, как он подал ложное заявление о пропаже дочери.

Правоохранители обвинили 45-летнего Лучано Фраттолин из Монреаля в убийстве 9-летней дочери, он спрятал тело девочки в лесу под бревном, пишет New York Post.

«Фраттолин был арестован и обвинен в убийстве дочери Мелины после того, как полицейские заявили, что он позвонил и сделал поддельное заявление о похищении, утверждая, что ее увезли двое мужчин в белом фургоне в субботу», — говорится в материале.

Сам Фраттолин признался в том, что его раздражали «грязные художественные проекты» и «хаос из игрушек», оставляемый дочерью. По словам мужчины, он одержим поддержанием идеального порядка.

По данным силовиков, ранее канадец привлекался к ответственности из-за «жестоких наклонностей».

Фраттолин приехал с дочерью в американскую деревню Лейк-Джордж на отдых, тело девочки было обнаружено в 48 км от поселения.

Ранее в США годовалая девочка выжила после того, как ее выкинули в мусоропровод.