Латиноамериканские наемники сбежали с позиций в ДНР спустя сутки после прибытия

«Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб по украинским позициям, а также атаки FPV-дронов по отступающим.