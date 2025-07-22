Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб.
Группа латиноамериканских наемников покинула село Александроград в Донецкой Народной Республике (ДНР) спустя сутки после переброски на линию фронта. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб по украинским позициям, а также атаки FPV-дронов по отступающим.