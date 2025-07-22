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Латиноамериканские наемники сбежали с позиций в ДНР спустя сутки после прибытия

Группа латиноамериканских наемников покинула село Александроград в Донецкой Народной Республике (ДНР) спустя сутки после переброски на линию фронта. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб.

Группа латиноамериканских наемников покинула село Александроград в Донецкой Народной Республике (ДНР) спустя сутки после переброски на линию фронта. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Причиной поспешного отхода стали точные удары российских авиабомб по украинским позициям, а также атаки FPV-дронов по отступающим.