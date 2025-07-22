«Жди прикольчик!» Жуткие угрозы сталкера вынудили стендапершу Катю Котофееву отменить концерт

Первое подозрительное сообщение пришло артистке 17 июля. В нём неизвестный просил встретиться с ней в лофте «Большевик» на Ленинградском проспекте именно в день её концерта — 20 июля. Катя проигнорировала это обращение, однако на следующий день получила повторное письмо с аналогичной просьбой, на которое также не ответила.