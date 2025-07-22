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«Жди прикольчик!» Жуткие угрозы сталкера вынудили стендапершу Катю Котофееву отменить концерт

Участница проекта «Женский стендап» Катя Котофеева была вынуждена отменить свой сольный концерт в Москве из-за анонимной угрозы взрыва, поступившей незадолго до выступления. Об этом сообщает Mash.

Источник: Life.ru

Первое подозрительное сообщение пришло артистке 17 июля. В нём неизвестный просил встретиться с ней в лофте «Большевик» на Ленинградском проспекте именно в день её концерта — 20 июля. Катя проигнорировала это обращение, однако на следующий день получила повторное письмо с аналогичной просьбой, на которое также не ответила.

Ночью перед запланированным шоу пришло новое тревожное сообщение: мужчина написал, что придёт на мероприятие с гранатой и предупредил — «жди прикольчик», добавив, что ему нечего терять, а взрывчатки у него достаточно.

Понимая серьёзность ситуации, Котофеева сразу же уведомила организаторов концерта, которые приняли решение о его отмене. Правоохранительные органы провели тщательный осмотр здания и прилегающей территории — опасных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.

Представитель артистки подчеркнул, что этот инцидент не повлияет на планы Кати по проведению будущих концертов и она намерена продолжать выступать перед публикой.

Ранее известная российская певица Земфира* заявила, что её концерт в Казахстане был отменён по инициативе организаторов. По её словам, процесс изначально был наполнен разными трудностями, а в итоге из-за «надуманных» обстоятельств ничего не сложилось.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.