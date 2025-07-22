ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины

«ФСБ РФ на территории Донецкой Народной Республики, Ярославской и Липецкой областей пресечена деятельность трех пособников украинских спецслужб, завербованных для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров… Террористы заключены под стражу в рамках возбужденных следственными подразделениями территориальных органов безопасности уголовных дел по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к теракту), части 1.1 статьи 205.1 (вовлечение в террористическую деятельность) и статьи 275 (государственная измена) УК России», — говорится в релизе.