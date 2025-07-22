ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины

«ФСБ РФ на территории Донецкой Народной Республики, Ярославской и Липецкой областей пресечена деятельность трех пособников украинских спецслужб, завербованных для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров… Террористы заключены под стражу в рамках возбужденных следственными подразделениями территориальных органов безопасности уголовных дел по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к теракту), части 1.1 статьи 205.1 (вовлечение в террористическую деятельность) и статьи 275 (государственная измена) УК России», — говорится в релизе.
Отмечается, что в городе Харцызске ДНР задержан гражданин России, причастный к подготовке убийства одного из военнослужащих региона, передаче украинской стороне сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также вовлечению пользователей социальных сетей в участие в деятельности украинских террористических организаций.
Также в Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, подрыв которого планировалось совершить на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.
Кроме того, приговором 2-го Западного окружного военного суда к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима приговорен задержанный в 2024 году в Липецкой области пособник украинских спецслужб — гражданин РФ, причастный к поджогу в Липецкой области пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих.