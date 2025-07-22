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ФСБ пресекла деятельность трех пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ

Сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность трех пособников украинских спецслужб в Донецкой Народной Республике (ДНР), Липецкой и Ярославских областях. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность трех пособников украинских спецслужб в Донецкой Народной Республике (ДНР), Липецкой и Ярославских областях. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Так, в городе Харцызске ДНР задержали российского гражданина, который причастен к организации убийства одного из военнослужащих региона. Также мужчина подозревается в передаче Киеву информации о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ).

В Ярославле задержали гражданку Украины, которая собирала самодельное взрывное устройство. Его по заданию вражеских спецслужб планировалось подорвать на объекте железнодорожной инфраструктуры региона.

В Липецкой области к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима приговорили россиянина, который причастен к поджогу в регионе пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российской армии, уточнили в РИА Новости.

В Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов.