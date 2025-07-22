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Водитель «четырнадцатой» попал в смертельное ДТП в Самарской области 22 июля

Это случилось во вторник ночью в Кинельском районе губернии. Владелец отечественной легковушки погиб до приезда медиков.

Это случилось во вторник ночью в Кинельском районе губернии. Владелец отечественной легковушки погиб до приезда медиков, сообщили в региональном главке.

44-летний самарец на кроссовере Haval Jolion ехал по дороге из областного центра до Бугуруслана. На 63-м километре выбрался на «встречку» и врезался в «четырнадцатую» с прицепом. Далее иномарка вылетела с проезжей части.

50-летний водитель российского авто погиб на месте столкновения. Правоохранители организовали проверку. Также на участке работали специалисты 14-й пожарно-спасательной части.

А в понедельник 41-летний владелец «двенадцатой» умер при вылете машины в кювет.

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