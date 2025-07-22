В Забайкалье двух подростков арестовали за поджог леса на 322 миллиона

19 июля 2025 года Читинский районный суд принял решение заключить под стражу двух несовершеннолетних, обвиняемых в поджоге леса возле поселка Атамановка. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу суда.
— Следователи потребовали ареста, так как подросткам вменяют тяжкое преступление — за умышленные поджоги леса грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, их действия нанесли ущерб лесному фонду на сумму свыше 322 миллионов рублей, — рассказывают в агентстве.
В суде выяснилось, что оба обвиняемых не работают и не учатся, а один из них частично отрицает свою вину. Суд согласился с доводами следствия и постановил держать подростков под стражей в течение двух месяцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава МЧС приказал потушить лесные пожары в Иркутской области до 27 июля.