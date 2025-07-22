В Омске обнаружено тело главы группировки лжебанкиров

В Омске обнаружили тело Станислава Мацелевича, главы преступной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Тело было найдено в роще недалеко от лодочной станции. Предположительно, Мацелевич совершил самоубийство. Старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова подтвердила информацию о смерти Мацелевича. По её словам, проводится проверка.
В марте 2020 года Мацелевич был приговорён к пяти годам лишения свободы за хищение более 1 млрд рублей, принадлежавших ООО «Страховая инвестиционная компания». Однако в ходе судебного процесса сумма была снижена до 585 млн рублей.
В апреле 2021 года Мацелевич был осуждён ещё на семь лет за организацию и руководство преступной группировкой, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В результате этой деятельности было похищено около 200 млн рублей. Также суд установил, что Мацелевич похитил более 580 млн рублей, принадлежавших ООО «Банк Сириус». В совокупности ему было назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы.
В феврале 2022 года Мацелевич вышел на свободу. В том же году он инициировал процедуру своего банкротства. В рамках этого процесса ему был выставлен счёт на сумму около 2,6 млрд рублей. Также суды приняли решение взыскать с него порядка 2 млрд рублей.
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