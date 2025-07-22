В Омске обнаружено тело главы группировки лжебанкиров

В апреле 2021 года Мацелевич был осуждён ещё на семь лет за организацию и руководство преступной группировкой, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В результате этой деятельности было похищено около 200 млн рублей. Также суд установил, что Мацелевич похитил более 580 млн рублей, принадлежавших ООО «Банк Сириус». В совокупности ему было назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы.