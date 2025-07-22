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Верховный суд выразил соболезнования родным после смерти Подносовой

Руководство и коллектив Верховного Суда выразили глубокие соболезнования в связи со смертью Председателя Ирины Подносовой. Информация об этом появилась на официальном сайте Суда.

Свою карьеру в судебной системе Подносова начала в 1990 году.

Руководство и коллектив Верховного Суда выразили глубокие соболезнования в связи со смертью Председателя Ирины Подносовой. Информация об этом появилась на официальном сайте Суда.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУмерла председатель Верховного суда Ирина Подносова: биография и главные достижения.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни Председатель Верховного Суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова», — говорится в сообщении. Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. В 1975 году она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. Свою карьеру в судебной системе Подносова начала в 1990 году, когда была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области.

Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни. Она занимала должность председателя Верховного суда России после Вячеслава Лебедева. В последние годы Ирина Подносова страдала от тяжелой болезни.

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