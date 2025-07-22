Верховный суд выразил соболезнования родным после смерти Подносовой

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни Председатель Верховного Суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова», — говорится в сообщении. Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. В 1975 году она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. Свою карьеру в судебной системе Подносова начала в 1990 году, когда была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области.