Трагедия в Румынии: Гражданка Молдовы погибла, выпав из окна больницы, куда была госпитализирована вместе с двухмесячным малышом

39-летняя жительница Республики Молдова погибла в воскресенье, выпав с этажа детской поликлиники № 2 в Клуж-Напоке. Она была госпитализирована вместе со своим двухмесячным ребёнком, который в настоящее время находится под наблюдением врачей — пишет mybussines.md.
«20 июля, около 8:10 утра, в полицию Клуж-Напоки поступило сообщение о падении женщины с высоты из здания больницы на улице Кришан. Выехавшие на место происшествия полицейские бригады установили, что это 39-летняя гражданка Республики Молдова», — сообщила в воскресенье прокуратура Клуж-Напоки, пишет news.ro.
Источник сообщил, что прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть женщины.
«В данном случае полиция проводит расследование по факту совершения преступления непредумышленного убийства с целью установления всех обстоятельств происшествия», — также сообщили в полиции.
Инцидент произошёл в детской поликлинике № 2 в Клуж-Напоке.
Женщина была госпитализирована вместе с двухмесячным ребёнком, который всё ещё находится под наблюдением врачей.
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