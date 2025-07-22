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Трагедия в Румынии: Гражданка Молдовы погибла, выпав из окна больницы, куда была госпитализирована вместе с двухмесячным малышом

39-летняя жительница Молдовы погибла в воскресенье, 20 июля выпав с этажа детской поликлиники № 2 в Клуж-Напоке.

Источник: Комсомольская правда

39-летняя жительница Республики Молдова погибла в воскресенье, выпав с этажа детской поликлиники № 2 в Клуж-Напоке. Она была госпитализирована вместе со своим двухмесячным ребёнком, который в настоящее время находится под наблюдением врачей — пишет mybussines.md.

«20 июля, около 8:10 утра, в полицию Клуж-Напоки поступило сообщение о падении женщины с высоты из здания больницы на улице Кришан. Выехавшие на место происшествия полицейские бригады установили, что это 39-летняя гражданка Республики Молдова», — сообщила в воскресенье прокуратура Клуж-Напоки, пишет news.ro.

Источник сообщил, что прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть женщины.

«В данном случае полиция проводит расследование по факту совершения преступления непредумышленного убийства с целью установления всех обстоятельств происшествия», — также сообщили в полиции.

Инцидент произошёл в детской поликлинике № 2 в Клуж-Напоке.

Женщина была госпитализирована вместе с двухмесячным ребёнком, который всё ещё находится под наблюдением врачей.

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