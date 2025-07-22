Трагедия в Румынии: Гражданка Молдовы погибла, выпав из окна больницы, куда была госпитализирована вместе с двухмесячным малышом

39-летняя жительница Республики Молдова погибла в воскресенье, выпав с этажа детской поликлиники № 2 в Клуж-Напоке. Она была госпитализирована вместе со своим двухмесячным ребёнком, который в настоящее время находится под наблюдением врачей — пишет mybussines.md.