В Иркутской области уголовное дело в отношении экс-мэра Тулуна направили в суд

В Иркутской области уголовное дело в отношении бывшего мэра Тулуна направили в суд. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, в 2014—2023 годах мужчина не принял мер к расселению 29 семей, которые проживали в аварийных домах.
Также должностное лицо, злоупотребив служебным положением, незаконно внесло в реестр пострадавших от наводнения 2019 года жилые помещения 11 домов. Это позволило их жильцам получить государственное жилье вне очереди, в то время как граждане, чьи дома действительно пострадали от подъема грунтовых вод и были утрачены, остались без обеспечения жильем.
— В 2020—2022 годах мэр Тулуна неправомерно стал собственником муниципального земельного участка, что принесло материальный ущерб муниципалитету в размере более 1,2 миллиона рублей. Еще бывший глава города незаконно передал владение участком своему сыну, — уточняют в пресс-службе ведомства.
Подсудимый признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве. До завершения следствия он принял меры по возмещению причиненного ущерба. Напомним, экс-мэр Тулуна обвиняет в совершении халатности, превышении и злоупотреблении должностных полномочий, растрате.