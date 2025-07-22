В Иркутской области уголовное дело в отношении экс-мэра Тулуна направили в суд

Также должностное лицо, злоупотребив служебным положением, незаконно внесло в реестр пострадавших от наводнения 2019 года жилые помещения 11 домов. Это позволило их жильцам получить государственное жилье вне очереди, в то время как граждане, чьи дома действительно пострадали от подъема грунтовых вод и были утрачены, остались без обеспечения жильем.