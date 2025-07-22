Гигантский паук напугал дачников под башкирским Салаватом

Во время работ на приусадебном участке жители Башкирии столкнулись с неожиданным и не самым приятным гостем: пауком-волком. Восьмилапый членистоногий внезапно выскочил из земли и быстро скрылся из виду.
Как сообщает газета «Выбор», сначала люди не могли понять, что перед ними. Рассмотрев незваного визитера через камеру смартфона с функцией распознавания, они с удивлением узнали в нем южнорусского тарантула.
Этот представитель пауков-волков обычно достигает 3−5 см в длину. Он обитает в вертикальных норах, поджидая там свою добычу. Ночью хищник может ненадолго покидать свое убежище в поисках пропитания.
Хотя внешний вид паука может напугать, для человека он практически безопасен. Единственное, чем может грозить встреча с ним, легкое раздражение на месте укуса. Как отмечают специалисты, тарантул сам предпочитает избегать контактов с людьми.
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